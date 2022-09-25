Evin garajında ölü bulundu

Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin),(DHA)ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yaşayan Nural Temiz (57), evinin garajında ölü bulundu.
İlçede dün sabah saatlerinde Nural Temiz, çalıştığı iş yerine gitmeyince, mesai arkadaşları durumu ailesine haber verdi. Aile fertlerinin aramalarında Nural Temiz, evinin garajında hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Temiz'in öldüğü belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Temiz'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin, Temiz'in ölümüne ilişkin soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2022-09-25 11:02:21
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