Kaynak yapılan kamyonun yakıt deposu patladı: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hayati AKBAŞ-Nurbay USTA/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, kamyonun yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Çıkan yangında iş yerinde hasar oluştu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Hopa ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Adnan Karaibrahimoğlu'na ait iş yerinde bir kamyonun yakıt deposuna kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yaralanan iş yeri sahibi Adnan Karaibrahimoğlu ile ismi öğrenilemeyen çalışanı ve kamyon sürücüsü, Hopa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Hayati AKBAŞ

2022-09-30 13:00:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.