Yusufeli'de dolu ve sağanak



Nusret DURUR/YUSUFELİ,(ARTVİN),(DHA)-ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sokak ve caddeler göle döndü, bazı araçlar çamura saplandı.

Yusufeli'de öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, ilçe merkezi ile yeni yerleşim yerlerinde su baskınları oldu. Sokak ve caddeler de göle dönüp, çamurla kaplandı. Bazı araçlar çamura saplandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipler, sokak ve caddeler temizlik çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli

2022-10-09 16:34:13



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