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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan; TIR hasar gördü

DHA

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan; TIR hasar gördü


Hayati AKBAŞ/HOPA, (Artvin), (DHA) ARTVİN'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen heyelanda uluslararası taşımacılık yapan bir TIR hasar gördü. Heyelan anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.
Heyelan sabah saatlerinde Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için bekleyen uluslararası taşımacılık yapan TIR'ların bulunduğu park alanına, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir TIR'da hasar oluştu. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmadı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Heyelan anı Esenkıyı Tüneli güvenlik kameralarına yansıdı.
Hopa ilçesi Esenkıyı Köyü mevkinde 1 Temmuz'da meydana gelen heyelanda 1 TIR sürücüsü hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmış, park halindeki 3 TIR'da hasar oluşmuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Hopa Hayati AKBAŞ
2022-10-13 11:45:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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