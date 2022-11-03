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Türkiye´nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı

DHA

Türkiye´nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı


Nusret DURUR/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN'nin Yusufeli ilçesinde inşası tamamlanan, 150 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğü ile birlikte Şilenkar Viyadüğü ve Yusufeli Barajı Viyadüğü, trafiğe açıldı.
Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla temelini attığı, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona gelindi. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak.
3 VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Yusufeli Barajı ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünel ile ulaşım sağlanacak. Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü ve 150 metre yüksekliğe, 628 metre uzunluğuna sahip Tekkale Viyadüğü´nün yanı sıra Şilenkar Viyadüğü ile Yusufeli Barajı Viyadüğünde çalışmalar tamamlandı. İşaret ve yön levhaları yerleştirilen viyadükler, vatandaşların kullanımı açıldı. 
Kentteki bir başka viyadük olan Yusufeli Viyadüğü'nde de çalışmalarda sona gelindi. İlçeyi Karadeniz'e ve doğuya bağlayan şehrin içine kurulan viyadüğün ayaklarında yapılan çalışma tamamlanırken, çelik konstrüksiyon çalışmaları sürdürülüyor. 'Yeni kurulan ilçe merkezinin gerdanlığı' olarak nitelendirilen viyadük, görünümüyle Boğaz Köprüsü´nü andırıyor. Viyadükteki çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulması hedefleniyor.
`3 VİYADÜK TRAFİĞE AÇILDI´
Yusufeli Barajı Proje Müdürü Soner Serttaş, kentteki viyadük inşasıyla ilgili DHA´ya açıklamalarda bulundu. 3 viyadüğün hizmete açıldığını belirten Serttaş, "Proje kapsamımızda toplamda 4 köprümüz vardı. Bunun 3 tanesi tamamladık ve trafiğe açtık. Bunların bir tanesi Şilenkar, diğeri baraj viyadüğü ve sonuncusu Tekkale Viyadüğüdür. Tekkale Viyadüğü, Konya´da yapılan viyadükten sonra Türkiye´nin ikinci en yüksek viyadüğüdür" dedi.
Serttaş, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Şu anda çalışmakta olduğumuz köprü Yusufeli Merkez Viyadüğü'dür. Toplam uzunluğu 680 metre, genişliği 16,5 metre, toplamda 8 bin 500 ton çelik yapılacaktır. Çelik imalatlarımız kenar ayaklarda yapılıp, segment halinde oluşturulup, sürme yöntemi yapılacaktır. Yusufelili arkadaşlarımızla sohbetlerimizde konuştuğumuz zaman, Yusufeli merkez viyadüğünün İstanbul Boğaz Köprüsü'ne benzettiklerini, Yusufeli´nin bir gerdanı olacağını ve bitirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini söylüyorlar. Bizde firma olarak gece-gündüz imalatlarımıza devam ediyoruz. En kısa sürede de imalatlarımızı tamamlayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-11-03 09:28:29

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