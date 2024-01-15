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        Artvin, Hakkari ve Giresun'da okullar tatil edildi

        Yurtta yoğun kar yağışı devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de, Giresun'un bazı ilçelerinde ve Artvin'de okullar tatil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 01:25 Güncelleme: 15.01.2024 - 01:25
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        Üç ilde okullara kar tatili
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        HAKKARİ

        Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Pazartesi günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

        GİRESUN

        Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

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        Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.

        ARTVİN

        Artvin'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.

        Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA, DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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