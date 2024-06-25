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        Haberler Yaşam Artvin'in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı

        Artvin'in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı

        Artvin'in Karçhal Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen Kilayet Manastırı, tarihi dokusu ve görkemli yapısıyla hayranlık uyandırıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:56
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        Artvin'in Karçhal Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen Kilayet Manastırı, bölgenin zengin tarihi geçmişini yansıtan önemli bir eser olarak dikkat çekiyor.

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        Karçhal Dağı'nın doğal güzellikleriyle çevrili olan Kilayet Manastırı, mimarisiyle de büyüleyici bir görüntü sunuyor.

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        Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu yapı, bölgenin kültürel ve tarihi mirasının korunması ve tanıtılması açısından büyük bir değer taşıyor.

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        Ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunan Kilayet Manastırı, özellikle tarih ve kültür meraklıları için önemli bir keşif noktası olarak öne çıkıyor.

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        Manastırın bulunduğu alan, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için de ideal bir ortam sunarken, Yerel Rehber ve Turizm Gönüllüsü Osman Demir, bölgeyi belli dönemlerde ziyaret edip, fotoğraflayıp kayıt altına alıyor.

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        Son olarak havadan görüntülediği manastırın muhteşem görüntüsü hayranlık uyandırıyor.

        #Kilayet Manastırı
        #haberler
        #ARTVİN
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