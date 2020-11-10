Artvin Valiliği 10 Kasım töreninde erken çalan siren nedeniyle inceleme başlattı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreninde, siren tertibatının vaktinden önce çalması ile alakalı olarak Valiliğimiz, konunun sorumluları hakkında gerekli incelemeyi başlatmıştır." ifadesine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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