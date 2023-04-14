Yaptıkları evleklere meyve ağaçları diken, sebze eken aile hem evin geçimini sağladı hem de hayvanları için otlak alanı yaptı. Baba Aziz Ayık, 1995 yılında hayatını kaybedince oğlu Hasan Ayık ve torunu Temel Ayık çalışmaya devam etti. Gün geçtikçe evlekleri çoğaltan baba oğul, 60 yılda 35 evlek, 8 dönümlük verimli tarım arazisi elde etti.