TRT Çocuk kanalında yayın yapan Niloya adlı çizgi filmin yaratıcısı olarak tanınan ve özellikle çocuklara yönelik çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Arzu Demirel Birinci sosyal medya gündemine oturdu. Peki, Arzu Demirel Birinci kimdir? Arzu Demirel Birinci ne iş yapıyor? Arzu Demirel Birinci'nin kitapları...

ARZU DEMİREL BİRİNCİ KİMDİR?

Küçük çocuk sahibi pek çok ebeveynin adını duymuş olduğu Arzu Demirel Birinci, senarist, yazar ve yönetmendir. Çocuklar için yayın yapan Yumurcak TV'nin kurucusu olan Arzu Demirel, özellikle 2008 yılında kurulan TRT Çocuk kanalında yayınlanan pek çok çizgi filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapmıştır. Popüler çizgi film karakteri Niloya'nın da yaratıcısı olan Arzu Demirel Birinci'nin çocuk kitapları da var.

ARZU DEMİREL BİRİNCİ'NİN ÇİZGİ FİLMLERİ

Alfabe, Biz İkimiz, Niloya, Öykü Bahçesi, Vik Vik Merve, Cik Cik Necmi.

ARZU DEMİREL'İN KİTAPLARI

Cik Cik Necmi İle Vik Vik Merve

Maceracı Yüzgeçler Biba'nın Günlüğü Boyama Kitabı 5 (+3 Yaş)

Maceracı Yüzgeçler 2 / Biba'nın Günlüğü Tropinin Peşinde

Maceracı Yüzgeçler 1 / Biba'nın Günlüğü Ejderya Çiçeği

Maceracı Yüzgeçler Boyama Kitabı (3+ Yaş)

Maceracı Yüzgeçler Biba'nın Günlüğü Uy Bisikletimin Tekeri Patladı

Maceracı Yüzgeçler Boyama Kitabı 3

Maceracı Yüzgeçler Boyama Kitabı 2

Maceracı Yüzgeçler Boyama Kitabı 4

Biba'nın Günlüğü Küçük İtfaiyeciler-Maceracı Yüzgeçler