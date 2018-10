AS Eupen: 2 - Anderlecht: 1 (Maç sonucu)

Belçika 1.Lig A maçında AS Eupen ile Anderlecht karşılaştı.26. dakikada Luis Garcia, tabelayı 1-0 yaptı. AS Eupen, 31. dakikada Yuta Toyokawa ile tabelayı 2-0 olarak değiştirdi. Maçın ilk devresi 2-0 bitti. İlk yarıda Anderlecht oyuncusu Sven Kums sarı kartla cezalandırıldı. 79'da Anderlecht oyuncusu Ivan Santini tabelanın 2-1 olarak değişmesini sağladı.İkinci 45 dakikada AS Eupen futbolcusu Rocky Bushiri sarı kart gördü.Karşılaşma 2-1 tamamlandı.İddaa 507 koduyla açtığı bu maçta AS Eupen kazanır bahsine oynayanlara 3.75 oranını kazandırdı.AS Eupen son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ