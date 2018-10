AS Eupen: 2 - Cercle Brugge: 0 (Maç sonucu)

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. AS Eupen - Cercle Brugge maçı oynandı.Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz bitti. İlk 45 dakikada AS Eupen futbolcusu Cheick Keita sarı kart gördü. 90. dakikaya gelindiğinde AS Eupen, Naomichi Ueda ile gol buldu: 2-0.90. dakikada Luis Garcia skoru 2-0 olarak değiştirdi.İkinci yarıda Cercle Brugge oyuncuları Serge Gakpe, Xavier Mercier, Guevin Tormin ile AS Eupen oyuncusu Jordan Loties sarı kartla cezalandırıldı.Maçı AS Eupen 2-0 kazandı.533 kodlu maçta İddaa'da AS Eupen galibiyetine bahis oynayanlar 1.80 oranını kazandı.AS Eupen son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik. Cercle Brugge ise 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgilik performansa sahip. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ