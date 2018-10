AS Eupen - Anderlecht karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. AS Eupen, 28 Ekim 2018 Pazar günü Anderlecht takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi AS Eupen 10 puanla 13. sırada, Anderlecht 23 puanla 3. sırada bulunuyor. AS Eupen son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Anderlecht, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 507 kodlu maçı oynayanlar; AS Eupen galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.50, Anderlecht galibiyet oranı 1.55. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

AS Eupen önceki hafta Mouscron Peruwelz mücadelesinde 4-0 kazandı.

Anderlecht, Antwerp karşılaşmaında 2-1 kazandı.

AS Eupen, evinde 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 12 gol yedi.

Anderlecht, dış sahada 3 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Anderlecht 9 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

