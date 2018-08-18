AS Eupen - KAA Gent sahaya çıkıyor

AS Eupen ve KAA Gent, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. AS Eupen son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 617 kodlu maçı oynayanlar; AS Eupen galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.60, KAA Gent galibiyet oranı 1.50. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

AS Eupen son haftadaki Mouscron Peruwelz müsabasında 4-0 kazandı.

KAA Gent, Genk karşılaşmaında 1-2 kazandı.

AS Eupen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. AS Eupen, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

KAA Gent, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KAA Gent 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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