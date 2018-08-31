AS Eupen - Standard Liege maçı heyecanı

Belçika 1.Lig A maçında AS Eupen ile Standard Liege, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 3 puanlı AS Eupen 14. sırada bulunuyor, Standard Liege 11 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi AS Eupen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Standard Liege son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 474 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AS Eupen kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.60, Standard Liege sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

AS Eupen son haftadaki Mouscron Peruwelz müsabasında 4-0 kazandı.

Standard Liege ise KV Oostende maçında 2-3 kazandı.

AS Eupen, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 7 gol yedi.

Standard Liege ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Standard Liege, 3 gol atarken 0 gol yedi.

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