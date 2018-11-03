Asane - Strommen maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Asane, 04 Kasım 2018 Pazar günü Strommen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Asane 33 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Strommen 35 puanda ve 12. sırada. Asane son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Strommen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 470 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Asane kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Strommen sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Asane son hafta oynanan Start Kristiansand maçında 3-2 kazandı.

Strommen, Bodo Glimt karşılaşmaında 1-6 yenildi.

Asane, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 24 gol yedi.

Strommen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Strommen, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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