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Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
İHA

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan yaralı adam tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay, bugün Pehlivanlar Mahallesi İmam Hatip Lisesi yanındaki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi İlker Burgucu asansör boşluğundan aşağı düştü. Düştüğünü gören diğer işçiler hemen yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede gelen Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, asansör boşluğuna halatlarla inerek yaralı adamı kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, Burgucu’ nun güvenliğini sağladıktan sonra titiz çalışmalar sonucunda yukarı doğru çekip sağlık ekiplerine teslim etti.

4'üncü kattan aşağı düşen işçi İlker Burgucu, Çaycuma Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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