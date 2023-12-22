Asansör montajı sırasında feci ölüm!

Montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşüp öldü Tekirdağ'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte Şeref Çolaker adlı kişi, 4.katta montajını yaptığı asansörün boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan Çolaker tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:51 facebook

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