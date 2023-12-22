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        Haberler Gündem 3. Sayfa Asansör montajı sırasında feci ölüm!

        Montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşüp öldü

        Tekirdağ'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte Şeref Çolaker adlı kişi, 4.katta montajını yaptığı asansörün boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan Çolaker tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:50 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:51
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        Asansör montajı sırasında feci ölüm!
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        Tekirdağ'da, Şeref Çolaker (33), dengesini kaybedip 4'üncü kattan, montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binada montaj yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybedip 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

        Durumu görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çıkardığı Çolaker, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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