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Haberler Gündem 3. Sayfa Asansör tamir ederken elektriğe kapıldılar! - Haberler
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Asansörde çalışan işçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü

Konya'da feci bir olay meydana geldi. Kentte, elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı

Asansör tamir ederken elektriğe kapıldılar! - Haberler
AA

Konya merkez Karatay ilçesinde bir otelin asansöründe kaynak işiyle uğraşan asansör bakım işçileri Berkan Üzgü ve Ahmet Mutlu, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Ahmet Mutlu

AA'nın haberine göre, yaralılardan Üzgü olay yerinde hayatının kaybederken, Mutlu kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Elektrik akımından kaynaklı çıkan ufak çaplı yangına, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yönlendirdiği itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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