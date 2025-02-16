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        Haberler Gündem Asansör zemine düştü: 5 yaralı

        Asansör zemine düştü: 5 yaralı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düşen asansördeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 23:40 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:40
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        Asansör zemine düştü: 5 yaralı
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        Şanlıurfa'da Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Rahime O. (58), Rahime O. (40), Şemanur O. (20), M.A.O. (5), M.S.O. (9), 5 katlı apartmanın asansörüne bindikleri sırada asansör 5'inci kattan zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından asansörden çıkartılan aynı aileden 5 yaralı, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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