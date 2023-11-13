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        Haberler Gündem Asayiş uygulamasında radar tespit cihazı ele geçirildi

        Asayiş uygulamasında radar tespit cihazı ele geçirildi

        Samsun'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 21:32 Güncelleme: 13.11.2023 - 21:32
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        Radar tespit cihazı ele geçirildi
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        Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polis ekipleri bugün 17.30-19.30 saatleri arasında asayiş uygulaması düzenledi. Uygulamada 161 şahıs ve 43 araç sorgulandı.

        Yapılan aramalarda 1 adet radar tespit cihazı, 2 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. 1 sürücüye trafik işaretleri ve levhalarına uymamaktan 436 TL idari para cezası uygulanırken, 1 yoklama kaçağına da tebligat yapıldı.

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        #Samsun
        #radar tespit cihazı
        #haberler
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