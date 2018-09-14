Ascoli - Lecce maç önü

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Ascoli, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Lecce takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Ascoli 1 puanla 16. sırada, Lecce 2 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ascoli, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lecce, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 342 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ascoli kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.80, Lecce sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Ascoli son haftadaki Lecce müsabasında 2-5 yenildi.

Lecce ise Ascoli maçında 2-5 kazandı.

Ascoli, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Lecce, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lecce 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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