ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile TUSAŞ arasında, bir yurt dışı müşterinin aviyonik sistem ihtiyacına yönelik olarak toplam 240 milyon 647 bin 98 dolar tutarında bir sözleşmenin bugün imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sipariş kapsamındaki teslimatların 2019-2023 arasında gerçekleştirileceği kaydedildi.