ASELSAN'dan İHA'lara yerli haberleşme çözümü

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ASELSAN, yerli olarak geliştirdiği Hava Uydu Haberleşme Sistemi ile Akıncı ve Aksungur gibi Türk savunma sanayisinin yeni insansız hava araçlarının (İHA) haberleşme ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava araçlarına yönelik ufuk ötesi haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan ve öz kaynaklı Ar-Ge projesi kapsamında geliştirilen Ku-Bant Hava Uydu Haberleşme Sistemi, proje kapsamında tanımlanan isterler doğrultusunda laboratuvar ve uçuş testleriyle başarılı şekilde doğrulandı.

Halihazırda kara ve deniz platformları için geliştirilen uydu haberleşme sistemleriyle beraber, hava platformları için tamamen milli olarak oluşturulan uydu haberleşme sistemi, askeri çevresel şartlara ve elektromanyetik girişim ve uyumluluk (AMI/EMC) koşullarına uygun şekilde üretildi. Sistem, modüler ve kompakt tasarımı sayesinde insanlı ve insansız hava araçlarına entegre edilebilir yapıda bulunuyor.

Bu kapsamda, farklı platformların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, anten boyutu farklı olmak üzere 2 ayrı sistem alternatifi geliştirildi. Bununla birlikte, taktik İHA ve dar gövdeli hava araçları için daha küçük çaplı anten çözümleri üzerinde

çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca hava araçları için milli dalga şekilleri tasarlanarak yine ASELSAN tarafından geliştirilen yazılım tabanlı hava uydu modemi ile yüksek veri hızları sağlanıyor ve üzerinde yer alan kripto donanımı ile güvenli bir haberleşme imkanı sunuluyor.

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen uydu haberleşme sistemi sayesinde, söz konusu sistemlerde mevcut olan dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yerli imkanlarla tasarlanarak geliştirilen ASELSAN Hava Uydu Haberleşme Sistemi, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA (TİHA) Sistemi için göreve hazır hale getirildi. Ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Aksungur İHA Platformu ile deneme uçuşları sırasında 45 santimetre antenli konfigürasyonla başarılı bir uçuş testi icra edildi.

Öte yandan, düşman haberleşme sistemleri ve radarlarının (hava savunma, erken ihbar ve benzeri) tespit/teşhis edilmesi, konumlarının bulunması ve bu sistemlerin özellikle sınır ötesi harekatta dost unsurlara karşı kullanılamaması için karıştırılması ve aldatılması amacıyla yürütülen Hava SOJ Projesi kapsamında yer alan hava uydu haberleşme sistemi ihtiyacına yönelik daha küçük boyutlarda bir ürün de çözüm olarak sunuldu. Bu ürünün gereksinimlere uygun şekilde tasarım faaliyetlerine devam ediliyor.