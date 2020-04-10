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ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği

ASELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin hissedilmesine karşın nisan ayı başından beri binin üzerindeki tedarikçisine 700 milyon liralık nakit ödeme gerçekleştirdi.

ASELSAN
AA

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen çalışmalarına ve üretimine hız kesmeden devam ediyor. Şirketin ay başından itibaren birlikte çalıştığı tedarikçilerine yaptığı ödemeler de sürüyor. Bu kapsamda bir haftalık sürede bini aşkın tedarikçiye 700 milyon liralık nakit ödeme desteği sağlandı.

Böylece ASELSAN'ın yılbaşından beri tedarikçilerine yaptığı ödeme tutarı 3 milyar 500 milyon lirayı aştı.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN YERLİ SAVUNMA SANAYİSİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin tedarikçi ekosisteminde yaklaşık 73 bin kişinin çalıştığını ve ülke savunması için son derece kritik olan bu sektörde istihdamın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Görgün, ASELSAN'ın bugünlere birlikte yürüdüğü tedarikçilerinin destekleriyle geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tedarikçilerimizi ulaştığımız finansal sonuçların sürdürülebilirliğinin teminatı olarak görüyoruz. Bu nedenle birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı geçmişte olduğu gibi gerektiğinde de her türlü fedakarlığı yaparak desteklemeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu sıra dışı ve zor günler özellikle yerli tedarik zincirimizin ne kadar kritik öneme haiz olduğunu gözler önüne sermiştir. Biz ASELSAN olarak ülkemizde yıllardır sürdürülen yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarında çok büyük rol almış olmamızın ve üretimimizin önemli bir kısmının yerli tedarikçiler tarafından sağlanmasının avantajını açıkça görüyoruz. Önceliğimiz her zaman yerli savunma sanayisidir ve bu dönemde yaptığımız ödemeler de bunun bir göstergesi niteliğindedir."

Görgün, söz konusu ödemelerin yapılmasında ve savunma sanayisi ekosisteminin güçlü bir şekilde ayakta tutulmasında destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve bakanlık ile paydaşlara teşekkür ederek, "ASELSAN olarak inanıyoruz ki bizler tedarikçilerimizle ele ele verip bu küresel krizden güçlenerek çıkmayı başaracağız." ifadesini kullandı.

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