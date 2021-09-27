AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, mühendisliğin her aşamasındaki tecrübesini finans sektörüyle paylaşacak.

Bu süreçte her zaman olduğu gibi yerlileştirme ve millileştirme önceliğini korumayı hedefleyen şirket, finansal teknolojiler alanındaki yerel tedarikçi ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlayacak.

Finansal teknolojiler alanına girilmesi, ASELSAN'ın hem alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacak.

ASELSAN'ın finansal teknolojiler alanındaki projeleri, kamuda ve özel sektörde müşteri çeşitlendirmesine odaklanacak. Yeni nesil bankacılık teknolojilerinden ödeme kaydedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar içeren bu arenada artık ASELSAN ismi de yer alacak.

Finans sektöründe verilen hizmetlerin daha etkin yönetilmesinde teknolojinin önemi her geçen gün artarken ASELSAN da finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organizasyonunu yapılandırdı.

"TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık mücadelesi için 46 yıl önce yola çıktıklarını bildirdi.

Görgün, "Savunma alanındaki liderliğimizin yanı sıra sağlıktan ulaştırmaya pek çok sivil alanda da ülkemizin ihtiyaçlarına zamanında ve üstün kaliteyle cevap verdik. Bu sorumluluk bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi yarın da teknolojik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız yatırımlara finansal teknolojiler alanına girerek yeni bir halka eklemekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunma teknolojilerinde bugüne kadar kazandıkları tecrübeyi finansal teknolojiler alanına da yansıtacaklarına işaret eden Görgün, "Donanımdan yazılıma kadar uçtan uca sistem teknolojisi üretebilme yeteneğimizi finansal teknolojilerde kullanacağız. Kamu yararını her zaman en üst seviyede gözeten ASELSAN, bu yeni faaliyet alanında da kendisine ihtiyaç duyulan her başlıkta yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yerlileşme ve millileşme vizyonunu bugüne kadar faaliyet gösterdikleri her alana taşıdıklarını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Finansal teknolojiler alanında göstereceğimiz faaliyetlerle halihazırda yurt dışından temin edilen ürün ve sistemleri üreterek önemli bir kaynağın ülkemizde kalmasının bir parçası olmak bizim için muazzam bir gelişmedir. Ayrıca, savunma teknolojilerinde sıklıkla kullandığımız bilgi güvenliği ve kriptoloji gibi alanlardaki donanım ve yazılım tecrübemizi ilerleyen dönemde finansal piyasalarda kullanılmak üzere ürünlere, sistemlere ve çözümlere dönüştüreceğiz. İmzaladığımız 129,7 milyon dolar tutarındaki sözleşmeyle ülkemizin lider finans kuruluşlarının yanında finansal teknolojiler alanına giriş yapmaktan ve onların çözüm ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz."