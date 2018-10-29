BTSO, milli ve yerli savunma sanayisinde Bursalı firmaların üretim, iş ve istihdam payını artırmak amacıyla savunma sanayisinin ana kuruluşlarını Bursalı firmalarla buluşturmaya devam ediyor. BUTEKOM'da düzenlenen Yerlileştirme Günleri, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu arasında yer alan ASELSAN iş birliğinde gerçekleştirildi. ASELSAN'ın ürünleri ve yan sanayi faaliyetleri hakkında bilgi alan Bursalı firmalar, düzenlenen ikili iş görüşmelerinde ASELSAN yetkilileriyle iş birliği masasına oturdu.
'YETENEKLİ ÇOK FİRMAMIZ VAR'
Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği'nin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil ve kimya gibi stratejik sektörlerde önemli bir üretim tecrübesine sahip olduğunu söyledi. Bursa'da Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedeflerine katkı sağlayacak yetenekte çok sayıda firma bulunduğunu belirten Koçaslan, "Kent olarak savuma sanayimize katkı sağlayacak tüm projelerin aktif oyuncusu olma iddiasındayız. Firmalarımızın, savunma sanayimizin omurgasını oluşturan ASELSAN ile iş birliği imkanlarını değerlendireceği etkinliğimiz, milli üretimde daha fazla yer almalarının önünü açacaktır" diye konuştu.
SAVUNMA HARCAMALARI 2 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI
ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise dünya savunma harcamalarının 1 trilyon 730 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. "Bu harcamaların yaklaşık yüzde 40'ı personel harcaması, yüzde 23'ü teçhizat, yüzde 35'i cari harcama olarak gerçekleşiyor" diyen Görgün, Türkiye'nin yaklaşık 18,2 milyar dolarlık pay ile dünyada 15'inci sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'nin savunma ve havacılık cirosunun 6 milyar dolar olduğunu kaydeden Görgün, "Ülkemizin sektördeki toplam ihracatı ise 2 milyar dolar. Son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği irade sayesinde ülkemizin sektörde ciddi bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Görgün ayrıca, Bursa'yı önemsediklerini ve Bursa sanayisinin ihtiyaçları olan birçok ürünü ürettiğini belirtti.
SANAYİDE KATMA DEĞERİ YÜKSEK SEKTÖRLERE GEÇİŞ
Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Derneği Başkanı ve BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu da Bursa'yı yüksek katma değer üreten uzay, savunma ve havacılık, raylı sistemler gibi sektörlerde söz sahibi konumuna taşımayı hedeflediklerini söyledi. Açılış konuşmaları sonrasında ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetim Müdürü Murat Aslan, ASELSAN'ın çalışma alanları ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ardından ikili iş görüşmelerine geçildi. BUTEKOM ev sahipliğinde düzenlenen ikili iş görüşmelerine 70'in üzerinde Bursalı firma katıldı.
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