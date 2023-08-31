ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı - İş-Yaşam Haberleri

ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı - İş-Yaşam Haberleri

ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında elektronik harp sistemleri ile ilgili 465 milyon liralık ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Anadolu Ajansı Giriş: 31.08.2023 - 14:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:40 facebook

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