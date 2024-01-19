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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme imzalandı  - İş-Yaşam Haberleri

        ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme imzalandı 

        ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesine yönelik toplam bedeli 1,7 milyar lira olan sözleşme imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:14 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:14
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        Aselsan'dan 1.7 milyar liralık sözleşme!
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        ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesi ile ilgili olarak toplam değeri 1 milyar 690 milyon 697 bin lira tutarında yeni bir sözleşme imzalandı.

        Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, 2026-2028 yıllarında gerçekleştirilecek.

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