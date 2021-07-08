ASELSAN, SAHA İstanbul üyesi firmalarla sanayileşme etkinliğinde buluştu

AA

ASELSAN, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) üye firmalarıyla sanayileşme etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN'ın SAHA İstanbul'a üye olan ilk vakıf şirketlerinden biri olduğunu söyledi.

SAHA İstanbul'un her geçen gün başarılı çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Görgün, geçen sene 3 boyutlu sanal EXPO fuarının düzenlendiğini anımsattı.

Görgün, Derneğin sektörün ihtiyacına yönelik nitelikli yöneticiler yetiştirmek için başlattığı ve kendisinin de ders verdiği SAHA MBA Programı'na değinerek, programın zenginleşmesine gayret gösterdiklerini dile getirdi.

SAHA İstanbul'un Avrupa'nın en büyük kümelenmelerinden biri olduğuna işaret eden Görgün, "SAHA İstanbul'un 645 üyesinin yaklaşık 3'te biri burada. ASELSAN'ın 50 stratejik partnerinin 17'si de SAHA İstanbul üyesi firmalardan oluşuyor. Bu etkinliğin de iş birliğinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Görgün, etkinliğin çıktılarını takip edeceğini belirterek, ülke menfaatlerine katkı oluşturmak adına tüm katılımcılardan destek istedi.

Tedarik zinciri yönetimi konusunda 2018'de değişikliğe gittiklerini hatırlatan Görgün, bunu genel müdür yardımcılığı seviyesine taşıdıklarını, uçtan uca millileşme ve yerlileşme çalışmalarına, birlikte üretme-geliştirmeye hızlı bir şekilde adapte olmanın adımını attıklarını söyledi.

Görgün, hızlandırma, etkileşim oluşturma, kritik teknolojilere birlikte yönelme anlamında yapılan etkinliğin önemine işaret etti.

- "Sürekli bizimle iletişimde kalın"

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş de etkinlikte ASELSAN yetkililerinin üye firmalarla görüşeceğini ifade etti.

Derneğin mobil iletişim uygulamasına değinen Keleş, üye firmalardan, günlük haberlerin yanı sıra proje, ihale ve etkinlik duyuruları paylaşılan uygulamadan daha fazla istifade etmelerini talep etti.

Keleş, SAHA MBA Programı'nın yeni dönemini 27 Eylül'de başlatacaklarını belirterek, "Programda hedefimiz 2026'da dünyanın en prestijli 10 programından biri haline gelmesi. İşi üretim olan insanların yönetim alanında da kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle sanal olarak düzenledikleri SAHA EXPO'ya değinen Keleş, etkinliği bu yıl hem fiziki hem sanal olarak gerçekleştireceklerini ve bir önceki fuarın 5 katı büyüklükte olacağını bildirdi.

Keleş, firmaların SAHA İstanbul'dan daha fazla faydalanabilmeleri için kendileriyle sürekli iletişimde bulunmalarını istedi.

- "Tedarikçi sayımızı artırdık"

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz da etkinlikte Türkiye'nin 12 ilinden 186 firmanın yer aldığını, etkinlik süresince 700'ü aşkın görüşme yapılacağını ifade etti.

Şirketin son yıllarda önceki kazanımların üzerine yenilerini ilave ederek çalıştığını dile getiren Yılmaz, "Hem ciromuzu hem de tedarikçi sayılarımızı artırıyoruz. ASELSAN 3 yıl öncesinde 1,4 milyar dolar ciro yaparken geçtiğimiz yılı 2,3 milyar dolar ciroyla kapattı. İnşallah 3 milyar dolarları da yakın bir zamanda görmek nasip olur." dedi.

Yılmaz, 5 bin 300'ün üzerinde tedarikçiyle çalıştıklarını belirterek, bunların 3 bin 200'den fazlasının yerli tedarikçilerden oluştuğu bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından günün anısına plaket ve hediye takdimleri yapıldı. Daha sonra toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Etkinlik süresince ASELSAN'ın tüm çalışma alanlarından paydaşları SAHA İstanbul üyesi firmayla bir araya gelecek. Görüşmelerde millileştirmeden tedarik zincirine Ar-Ge'den teknoloji ve strateji yönetimine kadar birçok konu ele alınacak. İkili iş birliklerinin artırılmasına yönelik potansiyel fırsatlar değerlendirilecek.