Asena Atalay yeni sevgilisi Ahmet Talha Kaya ile yakalandı!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay, gönlünü iş dünyasından bir isme kaptırdı. Atalay, bir saat firmasının yöneticilerinden Ahmet Talha Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşkları kısa süre önce başlayan ikili, önceki gün Türkbükü'nde demirli lüks teknelerinde görüntülendi. Aşklarını gizli tutan ve yakın çevrelerinden bile gizleyen ikili, Tavşan Adası'nda demirli olan teknelerinde yakalandı