Yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için ilk toplantı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirilirken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantı tarihine çevrildi. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıda Hükümet, işverenler (TİSK) ve işçi kesimi (TÜRK-İŞ) olmak üzere 3 kesim bulundu. TİSK Başkanı Akkol, ilk toplantının ardından "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantı tarihine ilişkin merak edilen detaylar...