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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantı tarihi belli oldu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı ne zaman?

Milyonlarca çalışan ve iş vereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 13 Haziran'da gerçekleştirildi. Asgari ücrete Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Hükümet, işverenler (TİSK) ve işçi kesimi (TÜRK-İŞ) tarafından gerçekleştirilen toplantıların ardından Temmuz asgari ücret zammı belirlenecek. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantı tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

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  • ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ | 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman, hangi gün toplanacak?

    Yeni asgari ücret zammının belirlenmesi için ilk toplantı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirilirken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantı tarihine çevrildi. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıda Hükümet, işverenler (TİSK) ve işçi kesimi (TÜRK-İŞ) olmak üzere 3 kesim bulundu.  TİSK Başkanı Akkol, ilk toplantının ardından "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantı tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
  • ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ | 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman, hangi gün toplanacak?

    İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirildi.
  • ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ | 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman, hangi gün toplanacak?

    TÜRK-İŞ VE TİSK HEYETİ KATILDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. 
  • ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ | 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman, hangi gün toplanacak?

    "MASADA HERHANGİ BİR RAKAM YOK"

    Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.
  • ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ | 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman, hangi gün toplanacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

    Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor.

    Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.

    Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

     

    Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.
  • ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ | 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman, hangi gün toplanacak?

    ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 13 Haziran Salı günü Türk-İş ve TİSK'in katılımıyla gerçekleştirildi. TÜRK-İş heyeti Başkanı Veli Solak yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan  Solak “ Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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