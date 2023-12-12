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        Haberler Gündem ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ | 2024 Ocak asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez hangi tarihte toplanacak?

        İlk görüşme yapıldı! Asgari ücret zammı 2. toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi ve saati milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücret zammını ilk toplantısı 1 Aralık'ta gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantının ardından "Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi." açıklamasında bulundu. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 00:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:08
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        Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi ve saati milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücret zammını ilk toplantısı 1 Aralık'ta gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantının ardından "Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi." açıklamasında bulundu. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihi ve saati...

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        İLK TOPLANTI TAMAMLANDI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleştirildi.

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        İŞ, İŞVEREN VE HÜKÜMETTEN 15 KİŞİ TOPLANDI!

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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        ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2024 yılı Ocak ayından itibaren Asgari ücret 2. toplantı 18 Aralık'ta gerçekleşecek.

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        "HERHANGİ BİR ÜCRET KONUSU GÖRÜŞÜLMEDİ"

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek" açıklamasında bulundu.

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        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" yanıtını vermişti.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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