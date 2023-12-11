ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ | 2024 Ocak asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI TARİHİ | 2024 Ocak asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez ne zaman toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi ve saati milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücret zammını ilk toplantısı 1 Aralık'ta gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantının ardından "Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi." açıklamasında bulundu. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihi ve saati...

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İŞ, İŞVEREN VE HÜKÜMETTEN 15 KİŞİ TOPLANDI!

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.