Asgari ücret 2022 zammı için nefesler tutuldu. Yılbaşına 2,5 ay kala zam tahminleri yapılmaya başladı. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte işveren ve çalışanlar son hesaplamaları ve detayları merak edip araştırıyor. Peki, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilip araştırılan son detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2022 asgari ücret zammı işçi sendikaları ve işveren temsilcileri tarafından yapılacak görüşmeler neticesinde belli olacak. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri etkili olacak.

Görüşme takvimi henüz belli olmasa da asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayı itibariyle başlaması bekleniyor.

Habertürk'ten Fatih Altay'lı ismini vermediği büyük bir sanayici ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Yapılan görüşmede Altaylı sanayicinin tahminini şu şekilde aktardı:

"Mutfaktaki enflasyon yüzde 29. Şimdi sendikalar asgari ücret komisyonunda oturacaklar. En az yüzde 30 zam isteyecekler. Devlet de verecek. Vermek zorunda. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelince bu silsile halinde zam demek. Maliyetlerin üzerine bir de bu binecek."

Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları göz önüne alınarak asgari ücrete yüzde 21 zam yapılmıştı. Yüzde 20 zam yapılması halinde ise asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Ancak en net tahminler Aralık ayı itibariyle belli olacak.