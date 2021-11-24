Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret pazarlıkları için bir araya gelmesine sayılı günler kaldı. İşçi temsilcileri, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı asgari ücretini belirlemek için toplanacak. İşte asgari ücret ve agi beklentileri

YÜZDE 30'LUK BİR ARTIŞ BEKLENİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi. Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4650 lira olurken çalışanın eline 3673 lira geçecek.

Asgari ücretle birlikte birçok ödeme kalemi de değişecek. Çalışanların medeni hali, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre AGİ, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı da aynı oranda artacak. Asgari ücret zammı yaşlılık aylığından isteğe bağlı sigortalılığa, doğum, askerlik borçlanmasından sağlık sigortası primine kadar her alanda artışı da beraberinde getirecek.

AGİ'DE DE ARTIŞ SAĞLANACAK

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

DİSK 5200 LİRA TALEP ETTİ!

DİSK, net asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada "TL’nin hızla değer kaybetmesi nedeniyle asgari ücret dolar cinsinden son 15 yılın en düşük düzeyine gerilemiştir. Böylece Türkiye işgücü maliyeti açısından tekrar bir 'ucuz emek cenneti' haline gelmiştir. Asgari ücret ülkemizde ücretlerin alt sınırı olmaktan çıkmış ve son yıllarda giderek ortalama ücret haline gelmeye başlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACK?

Bakan Bilgin, dün yapılan Kabine Toplantısı´nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" diye konuştu.