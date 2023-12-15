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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET 2024: Asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret senaryoları - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücrette görüşmeler başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk seferinde bir karara varamayınca gözler 18 Aralık'ta yapılacak ikinci görüşmeye döndü. Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücretin belirlenmesini merakla bekliyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 13:41 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:41
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        Asgari ücret için zam görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılara başlarken, 2024 asgari ücret için çeşitli senaryolar da konuşuluyor. Henüz net bir rakam olmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem işverenin hem de işçinin memnun olacağı bir rakam olacağına işaret etti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman belirlenecek? İşte, detaylar...

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        ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

        11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Komisyon başlangıcında yaptığı konuşmadan bazı başlıklar şöyle;

        Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil; aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur.

        İnşallah, 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz.

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        "KAYIPLARI TELAFİ EDECEK BİR ARTIŞ OLACAK"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklaması şu şekilde;

        Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz.

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        "TEK ZAM OLACAK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

        Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" yanıtını vermişti.

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKININ YÜZDE 37,8 OLMASI BEKLENİYOR

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda son 6 ayın enflasyonu yüzde 37,8 olarak kaydedilecek. OVP'deki 2023 büyüme beklentisi de yüzde 4,4 düzeyinde.

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        2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç Habertürk TV ekranlarında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. Kıvanç, asgari ücret zammı tahminlerine ilişkin şunları söyledi;

        Bu yıl beklenti yüzde 50'ye yakın olacak gibi tahmin ediyorum. Yüzde 40-50 arasında yoğunlaşacak pazarlık ve yüzde 50'ye yakın bir asgari ücret zammı olacak gibi görülüyor.

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        Çünkü yüzde 50 oranında artış yapıldığı zaman 17 bin 100 lira gibi bir rakama tekabül ediliyor. Yüzde 45 oranında zam yapıldığı zaman 16 bin 500 yüzde 40 oranında artış yapıldığı takdirde ise 15 bin 960 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani asgari ücret zammının 16 bin ile 17 bin lira arasında yoğunlaşacak gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

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        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

        11 Aralık Pazartesi günü ilk kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir 1 saat süren toplantı sonrasında karara varamadı. Komisyon 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da ikinci kere toplanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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