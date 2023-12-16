ASGARİ ÜCRET 2024: Asgari ücret net, brüt ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belirlenir ve ikinci toplantı ne zaman? - İş-Yaşam Haberleri

ASGARİ ÜCRET 2024: Asgari ücret net, brüt ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belirlenir ve ikinci toplantı ne zaman? - İş-Yaşam Haberleri

11 Aralık günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve asgari ücret görüşmeleri resmi olarak başladı. Henüz rakam netleşmese de Komisyon öncesi yapılan konuşmalar, 2024 asgari ücretin hem işveren hem de işçi açısından dengeli bir rakam olacağına işaret ediyor. Komisyon, 18 Aralık'ta bir kez daha toplanacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman belirlenecek? İşte, detaylar...

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ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Komisyon başlangıcında yaptığı konuşmadan bazı başlıklar şöyle;

Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil; aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur.

İnşallah, 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz.