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Asgari ücret heyecanı ikinci toplantı sonrasında artarak devam ediyor. Milyonları gözü "Asgari ücret 2024 ne kadar olacak?" ve "Asgari ücret ne zaman belli olacak?" sorularının cevabına çevrilmiş durumda. Masada ise 18 bin ila 20 bin TL ihtimalleri arasındaki sakalada tahminler öne çıkıyor. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 ila yüzde 50 zam yapılması durumunda ortaya çıkacak senaryonun tablosu belli oldu. İşte asgari ücretle ilgili son durum...