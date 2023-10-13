Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET 2024 ZAMMI| Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2024 Ocak ayı asgari ücret zam tahmini - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2024 Ocak ayı asgari ücret zam tahmini

        Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Bilindiği üzere enflasyon oranlarında yaşanan artışla birlikte yılda bir defa yapılan zamlar 6 ayda bir defa yapılmaya başladı. Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete zam yapıldı. Bir sonraki zam ise önümüzdeki Ocak ayında yapılacak. Peki, 2024 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonunda alınacak karara göre asgari ücret zammı belli olacak. Peki, asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili zam açıklaması gelecek. İşte merak edilen detaylar...

        2

        2023 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

        Asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazanacak.

        3

        BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

        4

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sözlerinin devamında; "Aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarınızın ve sorunlarınızın takipçisiyim." ifadelerini kullandı.

        5

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

        6
        #asgari ücret
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        İrlandalı kadının şüpheli ölümü!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Böyle dede olmaz olsun! 44.5 yıl hapis!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!