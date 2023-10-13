Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2024 Ocak ayı asgari ücret zam tahmini
Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Bilindiği üzere enflasyon oranlarında yaşanan artışla birlikte yılda bir defa yapılan zamlar 6 ayda bir defa yapılmaya başladı. Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete zam yapıldı. Bir sonraki zam ise önümüzdeki Ocak ayında yapılacak. Peki, 2024 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonunda alınacak karara göre asgari ücret zammı belli olacak. Peki, asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili zam açıklaması gelecek. İşte merak edilen detaylar...
2023 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.
Asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından netlik kazanacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sözlerinin devamında; "Aralık ayında başlayacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı ile ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikaları konfederasyonlarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarınızın ve sorunlarınızın takipçisiyim." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.