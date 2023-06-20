ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gerçekleşen ikinci toplantı çerçevesinde Çalışma Bakanlığı asgari ücret için sene başından beri yaptığı çalışmaları komisyona aktardı. Öte yandan Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları pazarlık görüşmelerine çerçevesinde toplantıya sundu.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağar, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu günlerdir çalışmalarını sürdürmekte. 19 Haziran’da da saat 10.00’dan itibaren bu saate kadar Asgari ücret tespit komisyonu işveren tarafı hükümet tarafı, işveren tarafı ve işçi tarafı olarak bir araya geldik. Uzun uzun tartışmalar ve görüşmeler yaptık.