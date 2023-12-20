Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplanıyor! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman?
Asgari Ücreti Tespit Komisyonu 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 3. kez toplanıyor. İşveren (TİSK), işçi (TÜRK-İŞ) ve hükümet yetkililerinin bir araya geldiği asgari ücret toplantılarında zam pazarlığı başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta yaparken, 2. toplantı ise 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Asgari ücret zammı için gözler 3. toplantıya çevrildi. İşte asgari ücret 3. toplantı tarihi...
Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşti. 2024 yılı asgari ücret zammının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez bir araya geliyor. Peki, "Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı saat kaçta?" İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi...
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret 2. toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. 2. toplantının sona ermesinin ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantının günü ve saati henüz açıklık kazanmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.
İLK TOPLANTIDAKİ AÇIKLAMALAR
Komisyon ilk toplantısını geçen hafta gerçekleştirmişti. Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Hem çalışanlar, hem işverenler, hem de devletimiz için kutuplaşmadan uzak bir süreç olmasını istiyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakat ile süreci tamamlamak umudundayız" açıklamasında bulundu.
Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ise:
"Hepimiz biliyoruz ki asgari ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Açıklanan enflasyonla işçinin mutfağına yansıyan enflasyon arasında büyük dengesizlik vardır.
Asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir. Bir bütün olarak gelir politikası gözden geçirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası asgari ücretin işçinin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.