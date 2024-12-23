Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantı tarihi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını geride bıraktı. 19 Aralık 2024 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantının ardından herhangi bir rakam açıklaması gelmedi. TÜRK-İŞ ise yüzde 74'lük zam talebinde bulundu. Şimdi tüm gözler dördüncü toplantının tarihine çevrilmiş durumda. Peki, Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak? İşte 2025 asgari ücret olası zam senaryoları…
Asgari ücret zammı son dakika haberleri milyonlarca işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla şu ana kadar 3 toplantı gerçekleştirdi. Asgari ücret zammı belirleme çalışmaları kapsamında yapılan toplantılarda henüz bir rakam açıklanmadı. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte tüm gözler 4. toplantıya çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, hangi tarihte? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, Asgari ücret 4. toplantı tarihi ve olası zam senaryoları…
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.
Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.
TÜRK-İŞ'İN TALEBİ NE OLDU?
TÜRK-İŞ, mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinde bulundu.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı. Böylece işçi tarafı pazarlığa 29 bin 583 liradan oturacağını beyan etmiş oldu.
GÖZLER İŞVERENİN TEKLİFİNDE
Gözler işverenin teklifine çevrilmiş durumda.
Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi.
Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Salı veya Çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE OLASI ZAM SENARYOLARI
TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:
"Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.