ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERİLDİ Mİ?

Rakamların konuşulmasının beklendiği üçüncü toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar açıklamasında "Temennimiz hayırlı olması. Sabah saatlerinde başkanlar kurulumuzda buluştuk. Sonrasında da komisyona katıldık. Rakam olarak hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi.

Ağar "Para talep eden tarafız, hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. Sayın bakanımız görüşlerimizi aldı, önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem de sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz halkımızın beğeneceği bir rakamın gelmesi. Asgari ücret düşük olursa elbette ki yine bir yıl çalışırız ve bir yılı geçiremeyiz. Kayıplar ve alım gücü değerlendirilerek karar verilmedi. İnsanların yüzünü güldürmek lazım diye düşünüyoruz. Temennimiz oy birliği ile karar vermek" diye ekledi.