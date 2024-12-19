Asgari ücret için rakam verildi mi? TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. toplantısını gerçekleştirdi. Daha önce toplantı hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz." demişti. Peki, asgari ücret için rakam verildi mi? Asgari ücret için rakam telaffuz edildi mi? İşte, kritik toplantı sonrası asgari ücret detayları...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2025 asgari ücreti belirlemek için 3. kez toplandı. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve birçok farklı kalemin belirleyicisi olan asgari ücret için son toplantıda rakam verilip verilmediği merak ediliyor. Peki, asgari ücret için rakam verildi mi? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, son gelişmelerle asgari ücret...
ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERİLDİ Mİ?
Rakamların konuşulmasının beklendiği üçüncü toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar açıklamasında "Temennimiz hayırlı olması. Sabah saatlerinde başkanlar kurulumuzda buluştuk. Sonrasında da komisyona katıldık. Rakam olarak hiçbir şey gündeme gelmedi" dedi.
Ağar "Para talep eden tarafız, hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. Sayın bakanımız görüşlerimizi aldı, önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem de sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz halkımızın beğeneceği bir rakamın gelmesi. Asgari ücret düşük olursa elbette ki yine bir yıl çalışırız ve bir yılı geçiremeyiz. Kayıplar ve alım gücü değerlendirilerek karar verilmedi. İnsanların yüzünü güldürmek lazım diye düşünüyoruz. Temennimiz oy birliği ile karar vermek" diye ekledi.
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve 4. toplantı tarihinin belli olmadığını söyledi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası X hesabından "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.
Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" dedi.