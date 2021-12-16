Asgari Ücret açıklanıyor

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2022 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri de hazır bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin basın toplantısında şunları söyledi: ''Asgari ücretle ilgili çalışmaları tamamladık ve komisyon kararı verdi. Asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Sadece onlarla sınırlı değil. Temel ücret durumuna geldi. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntı ve sorunların sosyal politikalarla inşa etmek ve dayanışmayı güçlendirmek çok önemli.''

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'te son kez bir araya geldi. Toplantının ardından Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrette kamuoyunun beklentisinin yakalandığını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ''2022 yılı asgari ücret kararımızı aldık, tüm kesimler için hayırlı olsun'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Asgari ücretliyi enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oran bugün açıklanacak'' demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağı açıklamasında bulunmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk üç toplantısında taraflar uzlaşı sağlayamadı. Taraflar bugün saat 14:00'te yeniden bir araya geldi.

3 KONUDA MUTABAKATA VARILMIŞTI

Daha önce yapılan görüşmelerde 3 konuda mutabakata varıldı. Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması , gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi.