Asgari Ücret açıklanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Sosyal Güvenlik
ABONE OL

Asgari Ücret açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti açıklayacak

Asgari Ücret açıklanıyor
HABERTURK.COM

2022 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri de hazır bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin basın toplantısında şunları söyledi: ''Asgari ücretle ilgili çalışmaları tamamladık ve komisyon kararı verdi. Asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Sadece onlarla sınırlı değil. Temel ücret durumuna geldi. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntı ve sorunların sosyal politikalarla inşa etmek ve dayanışmayı güçlendirmek çok önemli.''

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14:00'te son kez bir araya geldi. Toplantının ardından Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrette kamuoyunun beklentisinin yakalandığını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ''2022 yılı asgari ücret kararımızı aldık, tüm kesimler için hayırlı olsun'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Asgari ücretliyi enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oran bugün açıklanacak'' demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağı açıklamasında bulunmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk üç toplantısında taraflar uzlaşı sağlayamadı. Taraflar bugün saat 14:00'te yeniden bir araya geldi.

3 KONUDA MUTABAKATA VARILMIŞTI

Daha önce yapılan görüşmelerde 3 konuda mutabakata varıldı. Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması , gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkez faizi indirdi, bankaların mobil uygulamaları kilitlendi
İŞ-YAŞAM Bankaların mobil uygulamaları kilitlendi!
Dolardaki kur hareketliliği ekranlara böyle yansıdı
İŞ-YAŞAM Kur hareketliliği ekranlara böyle yansıdı
Son dakika: Yeni asgari ücret birazdan açıklanacak
İŞ-YAŞAM Yeni asgari ücret birazdan açıklanacak
BDDK'dan kredi uyarısı
İŞ-YAŞAM BDDK'dan kredi uyarısı
Asgari ücret açıklaması bugün | Bakan'dan son dakika açıklama
İŞ-YAŞAM 'Asgari ücret bugün açıklanacak'
Son dakika: Asgari ücrette karar günü! Asagari ücret açıklanıyor
İŞ-YAŞAM Asgari ücrette karar günü
Tüketicilerin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı
İŞ-YAŞAM Tüketicilerin korunmasına yönelik cezalar arttı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı değişti
İŞ-YAŞAM Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları değişti
Merkez Bankası faiz indirecek mi?
İŞ-YAŞAM Merkez Bankası faiz indirecek mi?
Numan Kurtulmuş'tan 'OHAL' açıklaması
İŞ-YAŞAM 'Kimsenin aklından OHAL geçmesin'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.