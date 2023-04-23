Asgari ücret Temmuz ara zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından gözler asgari ücret ara zammına çevrildi. Enflasyon rakamlarının belirleyici olacağı konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Daha önce gerekilirse yeniden değerlendirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni asgari ücret Temmuz ara zammı açıklaması geldi. Erdoğan, "Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ara zam ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt verdi. İşte 2023 Asgari ücret ara zammı son dakika açıklaması...