Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak?

Asgari ücret Temmuz ara zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. En düşük emekli maaşına zam yapılırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağı mesajını verdi. Asgari ücrete ara zam yapılması durumunda GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde de artış olması bekleniyor. İşte 2023 Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Asgari ücret Temmuz ara zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından gözler asgari ücret ara zammına çevrildi. Enflasyon rakamlarının belirleyici olacağı konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Daha önce gerekilirse yeniden değerlendirileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni asgari ücret Temmuz ara zammı açıklaması geldi. Erdoğan, "Brüt ve net Asgari ücret ne kadar olacak, ek zam var mı, ara zam ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt verdi. İşte 2023 Asgari ücret ara zammı son dakika açıklaması...
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    TÜRKİYE'DE 7.1 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ VAR

    Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor.
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    2023 ASGARİ OCAK'TA 8 BİN 506 TL OLDU!

    2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. 
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ARA ZAMMI GELECEK Mİ?

    Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI "TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ" DEMİŞTİ

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olan asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam oranı enflasyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları ve işçi sendikalarının beklentisi ile belirlenecek. Ancak henüz 2023 Temmuz asgari ücret ara zam oranına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    PEK ÇOK ÖDEME KALEMİNİ ETKİLEYECEK

    Asgari ücrete Temmuz ara zammı yapılması durumunda kıdem tazminatı, en düşük aylık ihbar tazminatı, emzirme yardımı, GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde de artış olması bekleniyor.
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    ASGARİ ÜCRETLİ EMEKLİLERE MÜJDE!

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.
  • ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.