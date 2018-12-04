Asgari ücret zammı 2019 yılının yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çalışan temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki zam pazarlıkları 6 Aralık günü başlıyor. Çalışanların gözü kıran kırana geçmesi beklenen zam pazarlıklarında. Öte yandan zam oranının enflasyon rakamları doğrultusunda belirlenmesi bekleniyor. Konunun uzmanların enflasyon oranları doğrultusunda tahmini zam oranlarını belirledi. İşte tahmini asgari ücret 2019 zam oranları...

YILLIK BAZDA ENFLASYON ORANI

Asgari ücret zammı enflasyon oranı dikkate alınarak yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekim ayında Topyekün Mücadele kampanyasına rağmen yüzde 2.67 arttı. Beklenti yüzde 1.87 artış olacağı yönündeydi. 9 Ekim'de yıl sonuna kadar enflasyon sepetindeki tüm markaların ve tüm kalemlerin bulunduğunu pek çok ürün ve hizmette en az yüzde 10 indirim yapılmasını içeren kampanya başlatılmıştı. Kampanya kapsamında doğalgaz ve elektriğe yılsonuna kadar zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşarak 2003 haziran ayından beri en yüksek seviyeye ulaşıldı.

ASGARİ ÜCRET 2018 ZAMMI

2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftası belli oldu. Yeni yılla beraber asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu.Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekir. Konu ile ilgili Asgari Ücret Yönetmeliği 4. maddeside asgari ücretin, “ bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda, gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.” denilmektedir.



AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaşınızdır yani 1603 TL... Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;

"Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6"

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER BULUNUR?

Asgari ücret komisyonu sadece bakanlıkta görevli olanlardan oluşmaz. Bu üyeler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON MU, HEDEF ENFLASYON MU?

Asgari ücret tespitinde en büyük tartışma, artış oranı belirlenirken gerçekleşen enflasyonun mu, yoksa hedef enflasyonun mu dikkate alınacağı konusunda yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayında yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışını yüzde 25.24 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2018 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 23.5, 2019 yılı tahmini ise yüzde 15.2 oldu.

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ise 2018 yılı enflasyon beklentisi yüzde 20.8, 2019 hedefi ise yüzde 15.9 olarak belirlendi.

2008-2018 yılları arasındaki son on yıllık dönemde asgari ücrette, 2009 yılı hariç genellikle bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Asgari ücretin, 2018 yılında gerçekleşmesi beklenen enflasyon dikkate alınırsa yüzde 20-25 aralığında, 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa yüzde 20’nin altında artırılması söz konusu olabilir.

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