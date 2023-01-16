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Asgari ücret desteği yükseldi! 6 ay süreyle çalışanlara ödenecek!

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler asgari ücret desteği tutarına çevrildi. İşverenini iş yerinde çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteren asgari ücret desteğinde yeni tutarlar belli oldu. İşte, 2023 asgari ücret desteği detayları...

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  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 | İşverenlere asgari ücret desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilir?

    Asgari ücret desteği 2023 zamlı tutarları, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yeni asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlenirken işverenlere asgari ücret desteği de yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret desteğinin yükseltildiğini açıkladı. İşte, 2023 Asgari ücret desteğine ilişkin merak edilenler...
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 | İşverenlere asgari ücret desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilir?

    1,4 MİLYON İŞLETMEYE DESTEK SAĞLANACAK!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlere 6 ay süreyle verilen asgari ücret desteği ödemelerine zam geldi. Toplamda 1,4 milyon işletmeye 6,2 milyar lira destek verilecek.
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 | İşverenlere asgari ücret desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilir?

    2023 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTTI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, küçük işletmelere ödenen asgari ücret desteğinin 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 | İşverenlere asgari ücret desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilir?

    ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

    İşletmelere verilen destek parası olan asgari ücret desteği, işverenin iş yerinde çalıştığırdığı asgari ücretli personel sayısına göre değişiklik göstermektedir.
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 | İşverenlere asgari ücret desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilir?

    ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR?

    Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 | İşverenlere asgari ücret desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilir?

    ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

    Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 | İşverenlere asgari ücret desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır ve kimlere verilir?

    DAMGA VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR

    İşçi ve memur olmak üzere ücret geliri elde eden tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak, işverenleri yararlanacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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