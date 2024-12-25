Asgari ücret desteği ne kadar oldu sorusu asgari ücret zammı sonrası yanıt buldu. Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sağlanan asgari ücret desteği de artış yaşadı. Peki, asgari ücret desteği 2025 ne kadar, kaç TL oldu? İşte yanıtı.