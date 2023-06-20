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Yeni asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücret desteği zammı, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücretin açıklanmasının ardından gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL olduğunu açıkladı. İşte 2023 yeni asgari ücret işveren desteği hakkında merak edilenler...

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  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ZAMMI 2023 | Yeni asgari ücret işveren desteği ne kadar, kaç TL oldu?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz asgari ücret ara zammını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasının ardından yeni asgari ücret yüzde 34 oranındaki zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler "Yeni asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması ile yeni asgari ücret desteği zammı...
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ZAMMI 2023 | Yeni asgari ücret işveren desteği ne kadar, kaç TL oldu?

    TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI BELLİ OLDU!

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücret çalışmasının tamamlandığını belirtti.

     

    Bakan Işıkhan Asgari net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı.
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ZAMMI 2023 | Yeni asgari ücret işveren desteği ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRET DESTEK ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Geçtiğimiz 6 ayda 400 Türk Lirası olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 Türk Lirası olarak uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ZAMMI 2023 | Yeni asgari ücret işveren desteği ne kadar, kaç TL oldu?

    TİSK BAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR

    TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol "500 TL asgari ücret desteği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Artık odağımızı ülke refahına ve çalışma hayatının diğer konularına yönlendireceğiz" dedi.
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ZAMMI 2023 | Yeni asgari ücret işveren desteği ne kadar, kaç TL oldu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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