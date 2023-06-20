Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz asgari ücret ara zammını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasının ardından yeni asgari ücret yüzde 34 oranındaki zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler "Yeni asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması ile yeni asgari ücret desteği zammı...